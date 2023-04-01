В Вероне на митинге накануне вечером собрались 200 человек. Они осудили политику НАТО и ЕС в сторону России. Об этом рассказал один из организаторов события, президент ассоциации «Венето — Россия» Пальмарино Дзоккателли, пишет ТАСС.
«Мы разочарованы нашими властями. В итоге это правительство ничем не отличается от предыдущего, подчиняясь НАТО и ЕС, которые хотят ввергнуть нас в тотальную войну», — сказал он.
Дзоккателли отметил, что в акции также участвовала ассоциация «Верона за свободу». На митинге были организованы телемосты с Белградом и Тиватом (Черногория), чтобы участники акции могли обсудить эту ситуацию с единомышленниками. Президент ассоциации «Венето — Россия» упомянул, что изначально планировалось провести телемост и с Кишиневом, однако в последний момент от этой идеи пришлось отказаться в связи с «политическим давлением».
Акция состоялась на центральной площади города, недалеко от «Арены ди Верона». Участники протеста разрезали флаги Европейского союза и НАТО, выражая тем самым свое несогласие с действиями западных стран в отношении России и их внутренней политикой. Один из лозунгов гласил: «Зеленский — деятель НАТО».