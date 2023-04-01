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54 минуты назад

Стало известно о цели визита Макрона в Китай

Lenta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе поездки в Китай планирует предостеречь Пекин от военной поддержки России, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Стало известно о цели визита Макрона в Китай
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что подобное решение, по мнению французского лидера, окажет стратегическое влияние на ход конфликта.

Как стало известно изданию, глава государства ставит цель в ходе визита определить среднесрочный путь урегулирования конфликта на Украине. Он намеревается убедить председателя КНР Си Цзиньпина оказать влияние на Москву и подтолкнуть к переговорам.

О планах Макрона посетить Китай стало известно 24 марта, вместе с ним в поездку отправится глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

В мире,Эммануэль Макрон,Цзиньпин Си,Еврокомиссия,
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