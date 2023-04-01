В Италии взбунтовались против НАТО и ЕС

"Братство народов строится снизу, на площадях. Мы разочарованы нашими властями. В итоге это правительство ничем не отличается от предыдущего, подчиняясь НАТО и ЕС, которые хотят ввергнуть нас в тотальную войну", - поделился собеседник агентства. Он отметил, что в акции приняла также участие другая ассоциация "Верона за свободу". Это не первая подобная инициатива в Вероне. "Сегодня мы обсуждали всю нынешнюю ситуацию с единомышленниками в Белграде и Тивате", - добавил он.