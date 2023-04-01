В Италии взбунтовались против НАТО и ЕС

В Вероне прошла акция против НАТО и военной линии ЕС по Украине
Около 200 человек собрались на митинг, который в пятницу вечером прошел в Вероне. Как рассказал корреспонденту ТАСС один из его организаторов - президент ассоциации "Венето - Россия" Пальмарино Дзоккателли, были организованы телемосты с Белградом и Тиватом (Черногория).
"Братство народов строится снизу, на площадях. Мы разочарованы нашими властями. В итоге это правительство ничем не отличается от предыдущего, подчиняясь НАТО и ЕС, которые хотят ввергнуть нас в тотальную войну", - поделился собеседник агентства. Он отметил, что в акции приняла также участие другая ассоциация "Верона за свободу". Это не первая подобная инициатива в Вероне. "Сегодня мы обсуждали всю нынешнюю ситуацию с единомышленниками в Белграде и Тивате", - добавил он.
Изначально планировался телемост и с Кишиневом, но, как рассказал Дзоккателли, в последний момент там пришлось отказаться от участия "из-за политического давления".
Перед собравшимися выступил журналист и обозреватель, неоднократно бывавший в Донбассе, в том числе в течение последнего года, Елизео Бертолази.
Акция, на которой среди прочих на импровизированной трибуне развевался российский флаг, прошла на центральной площади города, недалеко от знаменитой "Арены ди Верона". Участники символически разрезали флаги ЕС и НАТО "в знак полного несогласия с тем, что эти организации делают с Европой и в отношении России", пояснил Дзоккателли. Среди лозунгов был и такой: "Зеленский - деятель НАТО".
Организаторы отметили, что намерены продолжать подобные акции, привлекая "все больше площадей".