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31 минуту назад

"Витрина горя": На Украине объяснили нежелание восстанавливать Бучу

Елена Прошина

Власти Украины пока не планируют восстанавливать Бучу за бюджетные средства, так как хотят сохранить «витрину горя» для западных стран. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале, пишет «Лента.ру».

"Витрина горя": На Украине объяснили нежелание восстанавливать Бучу
Фото: ТАССТАСС

Таким образом депутат прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Бучу вместе с лидером Молдавии Майей Санду, премьерами Словакии Эдуардом Хегером, Словении Робертом Голобом и Хорватии Андреем Пленковичем.

Дубинский подчеркнул, что зарубежные гости в Буче это «очень красиво», однако власти Украины до сих пор не отремонтировали ни один разрушенный дом в пострадавших от боевых действий городах, хотя средства для этих целей имеются.

Политик пояснил, что любые работы по восстановлению города организовывают либо местные власти, либо сами владельцы разрушенных домов и волонтеры.

«Получаются такие себе "потемкинские деревни", только наоборот. Вместо фейкового благоденствия — фейковое сочувствие и помощь», — пишет Дубинский.

Он считает, Киев не занимается восстановлением города, так как Запад охотнее предоставляет финансовую помощь после демонстраций значительных разрушений.

В апреле 2022 года власти Украины и ряд иностранных СМИ опубликовали данные, согласно которым армия России была причастна к убийству мирного населения в Буче. На кадрах были тела людей, лежащие на улицах города, из которого вышли российские военнослужащие.

В мире,Майя Санду,Эдуард Хегер,Андрей Пленкович,Александр Дубинский,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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