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12 минут назад

В Румынии призвали присоединить Молдавию при аннексии части Украины

Lenta.ru

Румынский сенатор Диана Шошоакэ разработала законопроект, в котором предложила объединить страну с Молдавией. Об этом сообщает РИА Новости.

В Румынии призвали присоединить Молдавию при аннексии части Украины
Фото: ТАССТАСС

«Парламент Румынии принимает решение об объединении Румынии с Молдавией. Парламент Румынии уполномочивает правительство страны безотлагательно, немедленно начать переговоры с властями в Кишиневе, чтобы завершить объединение с Молдавией», — призвала Шошоакэ в тексте инициативы, зарегистрированной в сенате Румынии.

Парламентарий добавила, что об изменениях Румынии следует сообщить США, НАТО, ООН и Евросоюзу. Она уточнила, что ее предложение включает в себя переговоры мировых лидеров о воссоединении Великой Румынии. Эти планы возможно осуществить, если присоединить к стране Молдавию и части территорий Украины, аннексию которых она осуществила.

В мире,Диана Шошоакэ,НАТО,ООН,ЕС,
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