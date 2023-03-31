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15 минут назад

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

Газета.Ru

В Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных Минцифры страны. Также сигнал тревоги звучит на подконтрольных киевским властям частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
Фото: YoutubeYoutube

Ранее сообщалось о взрывах в находящемся под контролем Киева городе Запорожье.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Владимир Путин,
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