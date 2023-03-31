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22 минуты назад

МВФ одобрил выделение Украине кредита на $15,6 млрд

Илья Родин

Исполнительный совет МВФ одобрил в пятницу, 31 марта, кредитную программу для Украины на сумму $15,6 млрд. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

МВФ одобрил выделение Украине кредита на $15,6 млрд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее МВФ не выдавал кредиты, тем более такие крупные, государствам, на территории которых ведутся военные действия.

ЕК назвала необходимую доя восстановления Украины сумму

Вместе с тем, по данным агентства, средства выделяются на определенных условиях.

В частности, в течение ближайших 1,5 лет Киеву следует принять меры по поддержанию как внешней, так и внутренней стабильности.

В дальнейшем предполагается проведение масштабных реформ, направленных на восстановление и реконструкцию республики.

Кроме того, за 4 года, на которые рассчитана кредитная программа, Украине необходимо вернуться к гибкому валютному курсу.

В мире,Международный валютный фонд,
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