МВФ одобрил выделение Украине кредита на $15,6 млрд

Исполнительный совет МВФ одобрил в пятницу, 31 марта, кредитную программу для Украины на сумму $15,6 млрд. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что ранее МВФ не выдавал кредиты, тем более такие крупные, государствам, на территории которых ведутся военные действия.

Вместе с тем, по данным агентства, средства выделяются на определенных условиях.

В частности, в течение ближайших 1,5 лет Киеву следует принять меры по поддержанию как внешней, так и внутренней стабильности.

В дальнейшем предполагается проведение масштабных реформ, направленных на восстановление и реконструкцию республики.