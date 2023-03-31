МВФ одобрил выделение Украине кредита на $15,6 млрд

Исполнительный совет МВФ одобрил в пятницу, 31 марта, кредитную программу для Украины на сумму $15,6 млрд. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что ранее МВФ не выдавал кредиты, тем более такие крупные, государствам, на территории которых ведутся военные действия.
Вместе с тем, по данным агентства, средства выделяются на определенных условиях.
В частности, в течение ближайших 1,5 лет Киеву следует принять меры по поддержанию как внешней, так и внутренней стабильности.
В дальнейшем предполагается проведение масштабных реформ, направленных на восстановление и реконструкцию республики.
Кроме того, за 4 года, на которые рассчитана кредитная программа, Украине необходимо вернуться к гибкому валютному курсу.