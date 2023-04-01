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13 минут назад

В США заявили об очередном поражении Байдена перед Путиным на Украине

Газета.Ruиещё 5

Президент США Джо Байден проигрывает в очередной битве российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом написал в своем аккаунте Twitter конгрессмен от республиканской партии Пол Госар.

В США заявили об очередном поражении Байдена перед Путиным на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Байден и клика, стоящая за ним, проигрывают пиар-битву украинского конфликта. Американцы устали отправлять бесконечное количество денег куда угодно, только не на защиту собственных границ и финансирование общин", - сказал Госар.

Политик считает, что США должны прекратить дотации другой стране.

Ранее Госар заявил, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд испытывают иррациональную ненависть к России и стремятся втянуть свою страну в еще одну мировую войну. Он согласился с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, который обвинил Нуланд в стремлении к эскалации украинского конфликта. По словам Госара, этот бизнесмен прав.

Стало известно о планах США объявить о новом пакете помощи Украине

Политик также назвал этих двух должностных лиц "опасными глупцами", из-за которых, по его мнению, "мы все можем погибнуть".

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты не ищут конфликта с Россией, а лишь хотят добиться от РФ ухода с Украины.

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