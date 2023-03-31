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54 минуты назад

В Индии выявили более шести тысяч новых случаев COVID-19

Елена Прошина

За последние 48 часов в Индии выявили более шести тысяч случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает Times of Oman со ссылкой на Министерство здравоохранения и поддержки семьи страны.

В Индии уровень заболеваемости COVID-19 вырос в 10 раз
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что за последние два дня в стране зафиксировано 6095 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данный показатель в десять раз превышает средние значения, которые наблюдали в Индии с начала 2023 года.

На фоне этого Министерство здравоохранения и поддержки семьи страны призвало граждан при первых признаках вирусного заболевания обращаться в больницу, а не пытаться лечиться дома с помощью антибиотиков. Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и чаще мыть руки.

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