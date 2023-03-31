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16 минут назад

Си Цзиньпин призвал отказаться от санкций для урегулирования кризиса на Украине

ТАССиещё 1

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу во время встречи с главой правительства Испании Педро Санчесом в Пекине призвал отказаться от введения экстремальных санкций для урегулирования кризиса на Украине. Об этом говорится в опубликованном сообщении МИД КНР.

Си Цзиньпин призвал отказаться от санкций для урегулирования кризиса на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Необходимо исключить менталитет холодной войны и блоковое противостояние, отказаться от политики введения экстремальных санкций и оказания давления", - указал председатель КНР.

"Надеемся, что заинтересованные стороны смогут посредством диалога и консультаций выстроить сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе", - добавил Си Цзиньпин.

По его словам, Китай изначально придерживался последовательной и четкой позиции по кризису на Украине, призывая к содействию переговорному процессу и политическому урегулированию.

В мире,Цзиньпин Си,
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