Си Цзиньпин призвал отказаться от санкций для урегулирования кризиса на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу во время встречи с главой правительства Испании Педро Санчесом в Пекине призвал отказаться от введения экстремальных санкций для урегулирования кризиса на Украине. Об этом говорится в опубликованном сообщении МИД КНР.