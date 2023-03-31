В аптеках Киева образовались очереди из-за нового правила продажи лекарств

В Киеве образовались огромные очереди в аптеки. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили местные СМИ.

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения

Высокий ажиотаж связан с введением в стране программы «Е-рецепт». Из-за этого ряд лекарств может быть предоставлен только после посещения врача и получения электронного рецепта. Изменения вступают в силу 1 апреля.

В ряде аптек столицы Украины журналисты заметили огромные очереди. Похожая ситуация сложилась и в Одессе, где не все могут купить нужные им препараты. Из-за этого в отдельных случаях приходится бронировать лекарства заранее, передает РИА Новости.

Минздрав России зарегистрировал первый отечественный препарат для терапии рассеянного склероза. Производством лекарства, получившего название «Ивлизи», занималась компания Biocad.

Президент России Владимир Путин призвал увеличить долю отечественных лекарственных препаратов на рынке и укрепить позиции российских производителей.