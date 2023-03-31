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Трампу назначили дату суда в Нью-Йорке

Экс-главе Белого дома Дональду Трампу назначили явку в суд в Нью-Йорке на 4 апреля, сообщил американский телеканал CNN в пятницу.

Трампу назначили дату суда в Нью-Йорке
© globallookpress.com

Ожидается, что Трамп прибудет в Нью-Йорк 3 апреля, понедельник, заседание суда назначено на 4 апреля, вторник, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

При визите в суд его будут сопровождать сотрудники Секретной службы.

Ранее в прессе писали, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. В ноябре Трамп объявил об участии в президентской кампании 2024 года.

В Кремле полагают, что дело в отношении экс-президента США – это внутриамериканский процесс.

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