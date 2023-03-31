СМИ назвали цели визита Макрона в Китай

Во время своей поездки в Китай президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предостеречь руководство КНР от военной поддержки России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Как сообщает источник, возможное решение Китая принять участие в украинском конфликте называют «катастрофой» в рядах советников Макрона. Уточняется, что президент Франции рассчитывает найти общий язык с Пекином, обсудить поддержку гражданского населения Украины, а также «определить среднесрочный путь урегулирования конфликта».

«По мнению Парижа, Китай – это единственная страна в мире, способная оказать немедленное и радикальное влияние на конфликт в том или ином направлении», – сообщает источник.

На этом фоне Макрон надеется убедить китайскую сторону оказать влияние на Россию, чтобы подтолкнуть Москву к возобновлению переговорного процесса.