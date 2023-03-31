$76.45+0.1482.39-0.75
30 минут назад

Макрон планирует предостеречь Китай от военной поддержки России

Елена Прошина

Во время своей поездки в Китай президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предостеречь руководство КНР от военной поддержки России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

СМИ назвали цели визита Макрона в Китай
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает источник, возможное решение Китая принять участие в украинском конфликте называют «катастрофой» в рядах советников Макрона. Уточняется, что президент Франции рассчитывает найти общий язык с Пекином, обсудить поддержку гражданского населения Украины, а также «определить среднесрочный путь урегулирования конфликта».

«По мнению Парижа, Китай – это единственная страна в мире, способная оказать немедленное и радикальное влияние на конфликт в том или ином направлении», – сообщает источник.

На этом фоне Макрон надеется убедить китайскую сторону оказать влияние на Россию, чтобы подтолкнуть Москву к возобновлению переговорного процесса.

Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных документа

Во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе Эммануэль Макрон заявил, что планирует совершить визит в Китай.

В мире,Эмманюэль Макрон,Эммануэль Макрон,Цзиньпин Си,Владимир Путин,Совет Европы,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий