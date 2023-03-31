Шольц не исключил затягивания конфликта на Украине до 2027 года

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине может продлиться до 2027 года. Об этом он сообщил на конференции Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его словам, Германия будет делать все для поддержки Украины, так как есть вероятность, что конфликт продлится еще несколько лет.
Ранее заместитель статс-секретаря при Министерстве финансов Германии Флориан Тонкар направил в бюджетный комитет бундестага просьбу увеличить расходы на военную помощь Украине до €15 млрд в ближайшие годы.
В документе отмечается, что украинская армия нуждается в оснащении надежной военной техникой, которая бы отвечала ее потребностям. Согласно обращению Минфина ФРГ, для этого нужно заключить многочисленные контракты на поставки, которые установят платежные обязательства на ближайшие финансовые годы.
В ведомстве также указали, что прежде всего для Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируется закупать системы противовоздушной обороны (ПВО), бронированные гусеничные машины, а также боеприпасы для артиллерии и иного вооружения, поставляемого из Германии.