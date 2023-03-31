Американский блогер объяснил нелюбовь к русскому языку

Американский блогер-полиглот под ником Language Simp рассказал, из-за чего не любит русский язык. В ролике на YouTube он посетовал на сложность изучения языка, указав на непростое написание букв и множество исключений при образовании окончаний у слов.

Фото: Language Simp/YouTube Language Simp/YouTube

"Я люблю и ненавижу русский язык. Сколько не проникайся к нему симпатией, но в то же время этот язык может очень сильно бесить", - отметил он.

В пример блогер привел то, как во время общения с русскоязычным жителем Нью-Йорка сказал ему "У меня много другов", что вызвало недоумение у собеседника.

По словам Language Simp, смена окончания в этом случае на "друзей" крайне нестандартна. Это нетипичные изменения, с которыми блогер-полиглот не сталкивался в других иностранных языках.

"И подобная жесть происходит постоянно. Надо запоминать кучу форм каждого слова, и это если вам удастся запомнить самую первую форму важных слов. Например, в русском есть слово "яд", всего две страннейших буквы вместе. Но одновременно с этим есть длинное и почти не произносимое "достопримечательность", - добавил блогер.

Он заключил, что все еще практически не может разобрать текст, написанный на русском от руки, а также все еще не до конца понимает, зачем в русском языке произносится буква "ы".