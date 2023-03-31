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1 час назад

Китай выступил против передачи ядерного оружия другим странам

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Китай выступает против передачи ядерного оружия другим странам и его размещения за пределами своих территорий. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан. Его слова передает «РБК Украина».

Китай выступил против передачи ядерного оружия другим странам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны», — сказал он.

Шуан напомнил, что в 2022 году пять лидеров ядерных стран заявили о невозможности выиграть ядерную войну, поскольку допустить возникновение такого конфликта нельзя. По его словам, Китай призывает все ядерные державы придерживаться обязательств и избегать конфликтов между ядерными государствами, чтобы уменьшить риск ядерной войны.

Что такое «грязная бомба»?

31 марта постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил, что в ядерной войне невозможно будет выявить победителя.

Ранее Украина призвала срочно провести внеочередное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в ответ на решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии. В заявлении украинского внешнеполитического ведомства указывается, что Киев ожидает эффективных шагов по противодействию решениям Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и как постоянных членов Совета Безопасности ООН. В МИД Украины напомнили, что они «несут особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия».

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