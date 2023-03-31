Китай выступил против передачи ядерного оружия другим странам

Китай выступает против передачи ядерного оружия другим странам и его размещения за пределами своих территорий. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан. Его слова передает «РБК Украина».

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«Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны», — сказал он.

Шуан напомнил, что в 2022 году пять лидеров ядерных стран заявили о невозможности выиграть ядерную войну, поскольку допустить возникновение такого конфликта нельзя. По его словам, Китай призывает все ядерные державы придерживаться обязательств и избегать конфликтов между ядерными государствами, чтобы уменьшить риск ядерной войны.

31 марта постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил, что в ядерной войне невозможно будет выявить победителя.