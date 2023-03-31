Пока вы не уснули: подготовка Украины к контрнаступлению и «отказавшиеся» от доллара страны

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Минобороны Украины подтвердило подготовку к контрнаступлению

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке контрнаступления и призвал европейские страны усилить помощь Киеву техникой и профессиональным обучением военнослужащих. Его слова приводит РИА Новости. Такое заявление глава украинского военного ведомства сделал на встрече с делегацией комитета ЕС по вопросам политики и безопасности, где присутствовали около 40 представителей европейских стран.

Байден впервые прокомментировал арест журналиста WSJ в России

Президент США Джо Байден призвал власти России отпустить арестованного по делу о шпионаже корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом пишет ТАСС.

«Освободите его», - заявил сегодня американский лидер, обратившись к правительству России.

Путин утвердил новую концепцию внешней политики России

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики РФ. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России. Документ определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности страны. Он является дорожной картой для министерства иностранных дел России и других ведомств. Внести изменения в концепцию потребовали кардинальные изменения в международной обстановке.

Какие страны «отказались» от доллара

Страны все чаще отказываются от расчетов в долларах. В международной торговле уже начали использовать юани. На китайскую валюту готовы переходить, в частности, европейские союзники США. Издание «Комсомольская правда» разбиралось, какие государства приняли решение отойти от «американца».

Один из старейших туроператоров в РФ прекратил работу

Старейший туроператор «Солвекс» принял решение завершить деятельность в связи с отсутствием возможности исполнять обязательства по договорам о реализации туристского продукта, передает B2B-издание RTN. Компанию основали в 1993 году. Она специализировалась на поездках в Болгарию. Фирма также организовывала поездки в Грецию, на Кипр, в Финляндию, Венгрию, Словакию, Индию, Израиль и Юго-Восточную Азию.

СМИ рассказали о подготовке Костомарова к протезированию

Источник телеканала РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, рассказал, что врачи готовят олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова к протезированию. По словам источника, протезирование могут провести в России или в Германии. Собеседник канала заявил, что в состоянии спортсмена есть улучшения.

В России предложили рассчитывать алименты по-новому

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий новый порядок определения суммы алиментов на детей. Как рассказал портал Life, если документ одобрят, размер алиментов в некоторых случаях станет больше и будет меняться от региона к региону.

Российский завод Toyota передан государству

Государство в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ» приобрело российский завод Toyota в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении министерства. Сделка предполагает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю, указано в сообщении. В настоящее время ведомством прорабатывается возможность скорейшего возобновления производства на площадке.

Италия первой в мире ограничила использование ChatGPT

Итальянское управление по защите персональных данных временно ограничило использование в стране нейросети ChatGPT. Как сообщает Politico, разработчик бота OpenAI нарушил законодательство Евросоюза о конфиденциальности. В управлении считают, что у компании нет правовых оснований, которые бы оправдали массовый сбор персональных данных для обучения алгоритмов. Кроме того, на прошлой неделе из ChatGPT утекли разговоры пользователей и их платежная информация.

Организаторы Уимблдона приняли решение по допуску россиян

Zuma/TACC