Байден может послать жену вместо себя на коронацию Карла III

Вместо Джо Байдена на коронацию английского короля Карла III может поехать его жена Джилл Байден. Об этом, со ссылкой на источник в администрации американского президента, пишет британская The Telegraph. К тому же, перед коронацией Байден намерен посетить Ирландию.
«Зарубежные поездки отнимают у него достаточно много сил. Сотрудники Белого дома пытаются ограничить его, и могут просто дважды подумать о том, чтобы пересечь Атлантику два раза подряд», – сообщил источник.
Белый дом сейчас пытается выйти из ситуации, отправив на коронацию наиболее высокопоставленное лицо, к примеру, первую леди.
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