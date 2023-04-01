$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Байден может послать жену вместо себя на коронацию Карла III

Свободная прессаиещё 2

Вместо Джо Байдена на коронацию английского короля Карла III может поехать его жена Джилл Байден. Об этом, со ссылкой на источник в администрации американского президента, пишет британская The Telegraph. К тому же, перед коронацией Байден намерен посетить Ирландию.

Байден может послать жену вместо себя на коронацию Карла III
Фото: ТАССТАСС

«Зарубежные поездки отнимают у него достаточно много сил. Сотрудники Белого дома пытаются ограничить его, и могут просто дважды подумать о том, чтобы пересечь Атлантику два раза подряд», – сообщил источник.

Белый дом сейчас пытается выйти из ситуации, отправив на коронацию наиболее высокопоставленное лицо, к примеру, первую леди.

Ранее «СП» писала о том, что Россия ровно на месяц стала председателем Совета безопасности ООН.

В мире,Джилл Байден,Джозеф Байден,Совбез ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий