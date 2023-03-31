В офисе Зеленского назвали "нелепым" предложение Лукашенко о перемирии с РФ

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал «нелепым» предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о прекращении боевых действий на Украине «без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон». Ответное заявление было сделано в Twitter.
«Любое прекращение огня будет означать право РФ оставаться на оккупированных территориях. Это совершенно недопустимо. Украина имеет право перемещать войска и технику по своей территории так, как считает нужным», — подчеркнул Подоляк и назвал тех, кто выступает с подобными предложениями, «странными миротворцами».
19 марта Подоляк заявил, что мирный план Китая по урегулированию на Украине полон противоречий, в нем отсутствуют подробности и «нет взвешенной логики».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к белорусскому народу и Национальному собранию предложил объявить перемирие на Украине без права перегруппировки войск и подчеркнул, что главным вопросом решения конфликта на Украине являются переговоры без предварительных условий.