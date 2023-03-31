В офисе Зеленского назвали "нелепым" предложение Лукашенко о перемирии с РФ

«Любое прекращение огня будет означать право РФ оставаться на оккупированных территориях. Это совершенно недопустимо. Украина имеет право перемещать войска и технику по своей территории так, как считает нужным», — подчеркнул Подоляк и назвал тех, кто выступает с подобными предложениями, «странными миротворцами».