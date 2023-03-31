$76.45+0.1482.39-0.75
8 минут назад

Боррель: Китай не может быть посредником между РФ и Украиной

Ura.Ru

Китай не может быть посредником для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

Боррель: Китай не может быть посредником между РФ и Украиной
Фото: Официальный сайт ЕвропарламентаОфициальный сайт Европарламента

«Китай не может быть посредником [между Россией и Украиной]», — подчеркнул Жозеп Боррель в своем twitter-канале.

По его мнению, Пекин наоборот должен давить на Россию, чтобы Москва была вынуждена начать переговоры с Киевом.

По мнению главы Евродипломатии, КНР может урегулировать конфликт на Украине.

Ранее американские аналитики из компании Economist Intelligence Unit в рамках своего отчета пришли к выводу, что все больше стран мира начинают сближаться с Россией. В пример они привели Турцию, Колумбию и Катар. В настоящий момент армия Китая готова сотрудничать с Россией, заявили в Минобороны КНР. Испания хочет убедить Китай оказать поддержку Украине, сообщает Nation news.

В мире,Жозеп Боррель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий