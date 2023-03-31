Боррель: Китай не может быть посредником между РФ и Украиной

Китай не может быть посредником для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

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«Китай не может быть посредником [между Россией и Украиной]», — подчеркнул Жозеп Боррель в своем twitter-канале.

По его мнению, Пекин наоборот должен давить на Россию, чтобы Москва была вынуждена начать переговоры с Киевом.

По мнению главы Евродипломатии, КНР может урегулировать конфликт на Украине.