ARD: спецслужбы ФРГ знали о яхте возле "Северных потоков"

Спецслужбы Германии уже вскоре после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре прошлого года узнали о яхте, которая якобы могла быть причастна к диверсиям. При этом о судне западные СМИ начали писать лишь в январе. Об этом сообщил телеканал ARD.
По данным СМИ, яхта носит названием Andromeda.
Как утверждает телеканал, еще в 2022 году Федеральное управление по защите конституции опросило сотрудников чартерной компании, которой принадлежит Andromeda. Позже об этом проинформировали Федеральную разведывательную службу ФРГ.
Ранее газета The New York Times писала, что ко взрывам на «Северных потоках» может быть причастна проукраинская группировка, которая, вероятно, не имеет прямого отношения к официальному Киеву. По словам источников газеты, в ее состав могут входить как украинские, так и российские опытные водолазы, которые напрямую не связаны с военными или спецслужбами. Отмечается, что выходцы из Великобритании и США в диверсии не участвовали.