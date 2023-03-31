ARD: спецслужбы ФРГ знали о яхте возле "Северных потоков"

Спецслужбы Германии уже вскоре после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре прошлого года узнали о яхте, которая якобы могла быть причастна к диверсиям. При этом о судне западные СМИ начали писать лишь в январе. Об этом сообщил телеканал ARD.

Фото: Danish Defence Command Danish Defence Command

По данным СМИ, яхта носит названием Andromeda.

Как утверждает телеканал, еще в 2022 году Федеральное управление по защите конституции опросило сотрудников чартерной компании, которой принадлежит Andromeda. Позже об этом проинформировали Федеральную разведывательную службу ФРГ.