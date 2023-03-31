Лукашенко предложил Тихановской вернуться в Белоруссию для отбывания наказания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, покинувшей Белоруссию, вернуться в страну и отбыть назначенное ей наказание. Об этом он сказал, отвечая на вопросы приглашенных на послание белорусскому народу и Национальному парламенту.

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"Светлане надо домой, домой. Сколько ей там - 10-12 лет дали за противоправную деятельность. Пока с Сергеем [Тихановским, мужем] могла б в одной камере посидеть. Это ж все-таки муж", — цитирует белорусского лидера Sputnik.

В начале марта Минский городской суд приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы, она должна отбывать наказание в колонии общего режима. Ее признали виновной в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования, призывах к захвату власти, разжигании социальной вражды и в измене государству.

Тихановская выдвигалась на пост президента Белоруссии на выборах в августе 2020 года, после которых она уехала из страны. Сообщалось, что экс-кандидатка проживает в Литве, в СНГ она объявлена в межгосударственный розыск. Тихановская обвиняла белорусские власти в том, что ей пришлось уехать.