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Адвокат оценил готовность Трампа признать вину

Бывший президент США Дональд Трамп не пойдет на сделку со следствием по делу о подлоге финансовых документов. Об этом заявил его адвокат Джо Такопина, сообщает NBC News.

Адвокат: Трамп не пойдет на сделку со следствием
© Lenta.ru

Юрист оценил готовность экс-главы государства признать вину и пришел к выводу, что вероятность подобного развития событий равна нулю.

«Преступления не было. Я не знаю, дойдет ли дело до суда», — признался он.

Такопина подчеркнул, что Трамп не планирует скрываться в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде. Кроме того, по его словам, во время явки в суд на следующей неделе бывший американский лидер намерен заявить о своей невиновности.

30 марта большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу компании Trump Organization. Обвинительное заключение будет обнародовано в ближайшие дни. Ожидается, что экс-президенту предложат добровольно сдаться властям.

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