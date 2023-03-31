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46 минут назад

Лукашенко призвал женщин научиться владеть оружием

Алиса Селезнёва

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил о необходимости защищать свою страну и призвал женщин научиться стрелять из автомата и пистолета. Трансляцию выступления главы государства ведет БЕЛТА.

Лукашенко призвал женщин научиться владеть оружием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе своего выступления Лукашенко подчеркнул, что белорусские власти «готовы к любому развитию событий».

«Еще раз всех, кто беспокоится за мир и безопасность в нашей стране, хочу успокоить: ничего не бойтесь, все будет нормально. Мы будем - насколько это возможно - защищать мир. Любое посягательство на суверенную территорию Беларуси, нашу военную и гражданскую инфраструктуру получит немедленный ответ», - заверил белорусский лидер.

При этом он обратил внимание на то, что не только силовики, но и простые белорусы должны уметь защитить свою страну, это относится и к женщинам.

«[Женщины] должны уметь элементарно владеть хоть простым оружием, пистолетом, автоматом — по желанию», - заметил Лукашенко.

Ранее в Минобороны Британии заявили, что Лондон планирует поставить Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, вместе с танками Challenger 2. Президент РФ Владимир Путин после этого заявил, что России придется реагировать, так как «коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом».

В свою очередь глава Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что Британии не стоит начинать такие поставки, так как у России есть уран настоящий и боеприпасы с ним могут быть размещены на белорусской территории.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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