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35 минут назад

Сотрудника Siemens в Германии уличили в шпионаже на Россию

Lenta.ru

Компания Siemens в Германии начала расследование после публикации обвинений в адрес ее сотрудника в шпионаже на Россию. Об этом сообщает Reuters.

Сотрудника Siemens в Германии уличили в шпионаже на Россию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что газета Spiegel уличила служащего в работе на российскую хакерскую фирму. Речь идет о бывшем программисте российской IT-компании NTC Vulkan, которая якобы связана со спецслужбами страны — ФСБ, ГРУ и СВР. Издание писало, что более 90 бывших сотрудников этой организации впоследствии работали в различных европейских компаниях.

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«Мы относимся к этому серьезно и изучаем этот вопрос. Мы не можем раскрывать какую-либо информацию о личности человека из-за законов о защите персональных данных», — заявили в Siemens.

В мире,СВР России,ГРУ,Siemens,ФСБ,
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