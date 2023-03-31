Сотрудника Siemens в Германии уличили в шпионаже на Россию

Компания Siemens в Германии начала расследование после публикации обвинений в адрес ее сотрудника в шпионаже на Россию . Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что газета Spiegel уличила служащего в работе на российскую хакерскую фирму. Речь идет о бывшем программисте российской IT-компании NTC Vulkan, которая якобы связана со спецслужбами страны — ФСБ, ГРУ и СВР. Издание писало, что более 90 бывших сотрудников этой организации впоследствии работали в различных европейских компаниях.