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47 минут назад

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

Елена Прошина

Взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание Klymenko Time.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, взрывы были слышны в городе и прошедшей ночью. Как уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, начиная с 00:11 в городе прозвучало несколько взрывов. В результате в ряде районах города пропало электричество.

Также ранее сообщалось о серии взрывов в Харькове и Черниговской области. Кроме того, в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Так, сирены включились в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В мире,Владимир Рогов,
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