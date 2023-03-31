Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

Взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание Klymenko Time.
Ранее в области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, взрывы были слышны в городе и прошедшей ночью. Как уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, начиная с 00:11 в городе прозвучало несколько взрывов. В результате в ряде районах города пропало электричество.
Также ранее сообщалось о серии взрывов в Харькове и Черниговской области. Кроме того, в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Так, сирены включились в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.