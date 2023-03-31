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50 минут назад

Китай назвал дату открытия страны для туристических групп

Lenta.ru

Министерство культуры и туризма КНР заявило, что иностранцы смогут посетить страну в составе туристических групп с 31 марта. Такую дату ведомство назвало в сообщении на сайте.

Китай назвал дату открытия страны для туристических групп
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Уведомляем, что с 31 марта восстанавливается оказание туристическими агентствами и онлайн-туроператорами услуг по въезду иностранных туристических групп и бронирований билет и гостиница», — говорится в заявлении министерства.

Отмечалось, что туристические агентства Китая должны повышать качество услуг въездного туризма и демонстрировать хороший имидж туризма страны.

Ранее в марте стало известно, что отдельные российские туроператоры уже начали продавать турпакеты в КНР. Например, China Travel предлагает туристам недельный экскурсионный тур в Шанхай и Чжанцзяцзе с перелетом, проживанием в четырехзвездочном отеле, экскурсиями и медстраховкой за 3,6 тысячи долларов с человека.

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