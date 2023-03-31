Сунака обвинили в растрате миллионов из бюджета на частные полеты

Премьер-министра Британии Риши Сунака обвинили в растрате средств из государственного бюджета во время рабочих поездок. Об этом сообщает Mirror .

Согласно материалу, всего за шесть недель политик потратил из госбюджета 500 тысяч фунтов стерлингов (48 миллионов рублей) на полеты частными самолетами. В частности, мужчина совершил визиты на джетах в Египет, Латвию, Эстонию и Индонезию. Так, например, на поездку в Египет было потрачено 108 тысяч фунтов стерлингов (10,3 миллиона рублей), а на посещение саммита G20 на острове Бали — 342 тысячи фунтов стерлингов (33 миллиона рублей).