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52 минуты назад

Риши Сунака обвинили в растрате миллионов из госбюджета на частные полеты

Lenta.ru

Премьер-министра Британии Риши Сунака обвинили в растрате средств из государственного бюджета во время рабочих поездок. Об этом сообщает Mirror.

Сунака обвинили в растрате миллионов из бюджета на частные полеты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно материалу, всего за шесть недель политик потратил из госбюджета 500 тысяч фунтов стерлингов (48 миллионов рублей) на полеты частными самолетами. В частности, мужчина совершил визиты на джетах в Египет, Латвию, Эстонию и Индонезию. Так, например, на поездку в Египет было потрачено 108 тысяч фунтов стерлингов (10,3 миллиона рублей), а на посещение саммита G20 на острове Бали — 342 тысячи фунтов стерлингов (33 миллиона рублей).

«Это шокирующая трата денег налогоплательщиков, когда люди изо всех сил пытаются оплатить свои счета, — возмутилась член парламента Вера Хобхаус. — Правительство может притворяться, что заботится об экологии, но на самом деле таким образом оно нарушает свои собственные обещания».

В сентябре 2021 года президент Эквадора Гильермо Лассо выставил на продажу личный самолет Legacy EMB-135 BJ ради бюджета страны. По мнению главы государства, чтобы рационализировать государственные расходы и сбалансировать национальный бюджет, необходимо продавать непродуктивные, неэффективные или ненужные активы.

В мире,Гильермо Лассо,
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