Politico: радикалы панировали нападение на мэра Антверпена

Мэр Антверпена Барт Де Вевер был одной из целей «радикально настроенной мусульманской молодежи», которые были арестованы в понедельник бельгийской полицией. Об этом пишет издание Politico.

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«Имя Де Вевера действительно упоминалось в качестве одной из целей. Но это не тот случай, когда уже был день и час, когда должно было произойти нападение. Это было не настолько конкретно», - подтвердил изданию представитель прокуратуры.

27 марта бельгийская полиция арестовала восемь представителей «радикализированной мусульманской молодежи» по всей стране, причем пятеро из них были арестованы в районе Антверпена. Большинству задержанных было около 20 лет. Согласно информации прокуратуры, семеро из них остаются под арестом по подозрению в террористической деятельности.

В декабре 2022 года в ФРГ была раскрыта попытка госпереворота со стороны ультраправых радикалов. Фигуранты составили «список врагов», включив в него в частности главу МИД Германии Анналену Бербок. В списке также находились имена других политиков и известных журналистов.