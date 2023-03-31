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1 час назад

WSJ призвала выслать из США посла и всех российских журналистов

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Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) призвала выслать из США посла и всех российских журналистов после ареста в РФ своего корреспондента Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что, как сочли в WSJ, арест ее сотрудника демонстрирует «снижение способности США сдерживать нападения на своих граждан».

«Администрации [Джо] Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов — это минимум, на который можно рассчитывать», — цитирует агентство заявление редакции.

Ранее в Белом доме заявили, что США не имеют оснований доверять обвинениям в шпионаже против Гершковича. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала обвинения в адрес журналиста нелепыми. Кроме того, в свете ареста Гершковича она призвала всех американских граждан, находящихся в России, немедленно покинуть страну.

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Эвана Гершковича, сотрудника московского бюро WSJ, задержали 30 марта в Екатеринбурге. Журналиста заподозрили в сборе материалов о предприятии российской оборонной промышленности, составляющих государственную тайну.

В мире,Видео,Эван Гершкович,
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