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15 минут назад

Столтенберг: Финляндия станет членом НАТО в ближайшие дни

Елена Прошина

Скоро Финляндия станет полноценным членом НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет ТАСС.

Столтенберг анонсировал скорое присоединение Финляндии к НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, страна официально присоединится к альянсу уже в ближайшие дни.

Ранее Турция ратифицировала заявку Финляндии на вступление в НАТО. Парламент страны одобрил соответствующий законопроект. В свою очередь Столтенберг приветствовал такое решение Анкары. Он также выразил надежду, что ратификация заявки Швеции также будет достигнута как можно скорее.

В Финляндии прокомментировали возможность вступления в альянс без Швеции. Там назвали этот факт «прискорбным», но если бы ситуация сложилась бы наоборот, то шведы вряд ли стали ждать финнов.

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