Столтенберг анонсировал скорое присоединение Финляндии к НАТО

Скоро Финляндия станет полноценным членом НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, страна официально присоединится к альянсу уже в ближайшие дни.

Ранее Турция ратифицировала заявку Финляндии на вступление в НАТО. Парламент страны одобрил соответствующий законопроект. В свою очередь Столтенберг приветствовал такое решение Анкары. Он также выразил надежду, что ратификация заявки Швеции также будет достигнута как можно скорее.