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31 минуту назад

Лукашенко назвал включение Крыма в состав России вынужденным

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал включение Крыма в состав России в 2014 году вынужденной мерой РФ. Его слова приводятся на сайте белорусского лидера.

Лукашенко назвал включение Крыма в состав России вынужденным
Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Лукашенко объяснил это трендом Украины на вступление в НАТО и предложением альянсу разместить его военные базы на территории страны.

«Учитывая чрезвычайную угрозу безопасности, Российская Федерация вынуждена была пойти на чрезвычайные меры, включив в состав России Крым. Заметьте, вспомните: без единого выстрела», — заявил Лукашенко в ходе послания Национальному собранию и гражданам Белоруссии.

Также в этой речи Лукашенко заявил, что страны Запада ведут полномасштабную подготовку сил для вторжения в Белоруссию, нацеленного на уничтожение государственности страны.

В мире,Александр Лукашенко,НАТО,
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