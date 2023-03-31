Лукашенко назвал включение Крыма в состав России вынужденным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал включение Крыма в состав России в 2014 году вынужденной мерой РФ. Его слова приводятся на сайте белорусского лидера.

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру» Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Лукашенко объяснил это трендом Украины на вступление в НАТО и предложением альянсу разместить его военные базы на территории страны.

«Учитывая чрезвычайную угрозу безопасности, Российская Федерация вынуждена была пойти на чрезвычайные меры, включив в состав России Крым. Заметьте, вспомните: без единого выстрела», — заявил Лукашенко в ходе послания Национальному собранию и гражданам Белоруссии.