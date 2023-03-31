Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие, запретив перемещение украинских и российских войск. Об этом глава республики заявил, выступая с посланием народу и национальному собранию.

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Политик подчеркнул, что в мире возникла угроза «третьей мировой с ядерными пожарами». Избежать такого развития ситуации можно лишь путем переговоров без предварительных условий.

«Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия ... перемирие объявить без права ... перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия ... и военной техники», — указал президент.