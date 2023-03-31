Лукашенко назвал Минские соглашения обманом

Он также назвал то, что сейчас происходит на Украине, «бойней». По его мнению, ее сможет остановить только «заокеанский хозяин», когда даст отмашку. Он также подчеркнул, что глубоко погружен в кризис на Украине, был в его эпицентре и до сих пор оттуда не вышел.