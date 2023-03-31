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28 минут назад

Лукашенко назвал Минские соглашения обманом

Елена Прошина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Минские соглашения обманом со стороны Украины и Запада. Об этом пишет ТАСС.

По словам белорусского лидера, Запад выиграл время благодаря Минским соглашениям и использовал его для снабжения Украины вооружением.

Он также назвал то, что сейчас происходит на Украине, «бойней». По его мнению, ее сможет остановить только «заокеанский хозяин», когда даст отмашку. Он также подчеркнул, что глубоко погружен в кризис на Украине, был в его эпицентре и до сих пор оттуда не вышел.

Минобороны Украины подтвердило подготовку к контрнаступлению

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в случае провала украинского наступления, Запад может навязать Киеву соглашение «Минск-3». Он подчеркнул, что за дипломатическое урегулирование конфликта выступают Вашингтон, Берлин, Париж и Лондон.

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