«Создан прецедент»: СМИ о предъявлении обвинений Трампу

Предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу создало новый прецедент в американской правовой системе, но вряд ли будет иметь какое-либо юридическое значение для выдвижения его кандидатуры на выборах. Об этом пишут западные СМИ.

Накануне Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление уголовных обвинений Дональду Трампу. Он обвиняется в подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс, которой якобы выплатили крупную сумму денег за молчание о приписываемом ей романе с Трампом.

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Издание The Financial Times отмечает, что Трампу придется пройти стандартную для обвиняемых в преступлениях процедуру. После явки в суд он будет арестован, у политика возьмут отпечатки пальцев и сделают фотографию для криминального досье.

«На него могут даже надеть наручники. (…) Но он наверняка будет освобожден по подписке о невыезде», - констатировали журналисты.

В свою очередь газета The New York Times обратила внимание на то, что уголовное обвинение впервые в истории страны предъявлено политику, занимавшему пост президента США.

«На протяжении более двух столетий президенты, даже те, кто был опутан скандалами, обладали иммунитетом от судебного преследования и во время пребывания в должности, и, по сути, даже после него», - отмечается в статье.

Дело против Трампа создало прецедент и «пересекло черту в американской политике и истории американского права», уверены опрошенные изданием эксперты.

В свою очередь профессор юридического колледжа Университета Айовы Дерек Мюллер пояснил The Wall Street Journal, что дело в отношении Трампа вряд ли будет иметь какое-либо юридическое значение для выдвижения его кандидатуры на пост президента, даже если он в конечном итоге будет осужден.

«Конституция США не требует, чтобы кандидаты на высший пост имели чистую репутацию. Также существует юридический консенсус в отношении того, что штатам запрещено налагать свои собственные ограничения на кандидатов в президенты», - пояснил он.