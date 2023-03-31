$76.45+0.1482.39-0.75

«Создан прецедент»: СМИ о предъявлении обвинений Трампу

Предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу создало новый прецедент в американской правовой системе, но вряд ли будет иметь какое-либо юридическое значение для выдвижения его кандидатуры на выборах. Об этом пишут западные СМИ.

«Создан прецедент»: СМИ о предъявлении обвинений Трампу
© globallookpress.com

Накануне Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление уголовных обвинений Дональду Трампу. Он обвиняется в подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс, которой якобы выплатили крупную сумму денег за молчание о приписываемом ей романе с Трампом.

Видео дня

Издание The Financial Times отмечает, что Трампу придется пройти стандартную для обвиняемых в преступлениях процедуру. После явки в суд он будет арестован, у политика возьмут отпечатки пальцев и сделают фотографию для криминального досье.

«На него могут даже надеть наручники. (…) Но он наверняка будет освобожден по подписке о невыезде», - констатировали журналисты.

В свою очередь газета The New York Times обратила внимание на то, что уголовное обвинение впервые в истории страны предъявлено политику, занимавшему пост президента США.

«На протяжении более двух столетий президенты, даже те, кто был опутан скандалами, обладали иммунитетом от судебного преследования и во время пребывания в должности, и, по сути, даже после него», - отмечается в статье.

Дело против Трампа создало прецедент и «пересекло черту в американской политике и истории американского права», уверены опрошенные изданием эксперты.

В свою очередь профессор юридического колледжа Университета Айовы Дерек Мюллер пояснил The Wall Street Journal, что дело в отношении Трампа вряд ли будет иметь какое-либо юридическое значение для выдвижения его кандидатуры на пост президента, даже если он в конечном итоге будет осужден.

«Конституция США не требует, чтобы кандидаты на высший пост имели чистую репутацию. Также существует юридический консенсус в отношении того, что штатам запрещено налагать свои собственные ограничения на кандидатов в президенты», - пояснил он.

При этом издание отмечает, что Трамп может использовать угрозу судебного преследования в качестве объединяющего фактора для сбора средств на избирательную кампанию. Однако «многочисленные опросы показали, что авторитет Трампа среди некоторых республиканцев ухудшился, и это дело может повысить вероятность того, что некоторые избиратели поддержат другого кандидата».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий