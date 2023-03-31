$76.45+0.1482.39-0.75
46 минут назад

Орбан: ЕС близок к обсуждению отправки войск на Украину

Елена Прошина

Страны Евросоюза готовы обсудить отправку миротворческих войск на Украину, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что этот вопрос становится все более легитимным и принятым в разговорах европейских лидеров.

«Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», — заменил венгерский премьер.

Орбан заявил, что год назад спор шел о том, можно ли отправлять Киеву летальное оружие, но сейчас вопрос об этом не стоит. Сейчас уже решается какие формы помощи могут быть предоставлены, включая танки, самолеты, снаряды с обедненным ураном и войска.

Премьер также заявил, что Венгрия не поддерживала отправку летального оружия, но теперь страны Запада также готовы обсуждать возможность отправки войск на Украину.

Спикер ВВС Украины раскритиковал французские истребители

Ранее Владимир Зеленский заявил, что одна из стран ЕС поставила Украине неработающие системы ПВО. По его словам, бойцам ВСУ пришлось менять ее несколько раз. Украинский лидер не стал уточнять, о каком государстве идет речь.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,Виктор Орбан,ЕС,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий