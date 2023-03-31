Страны Евросоюза готовы обсудить отправку миротворческих войск на Украину, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что этот вопрос становится все более легитимным и принятым в разговорах европейских лидеров.

«Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», — заменил венгерский премьер.

Орбан заявил, что год назад спор шел о том, можно ли отправлять Киеву летальное оружие, но сейчас вопрос об этом не стоит. Сейчас уже решается какие формы помощи могут быть предоставлены, включая танки, самолеты, снаряды с обедненным ураном и войска.

Премьер также заявил, что Венгрия не поддерживала отправку летального оружия, но теперь страны Запада также готовы обсуждать возможность отправки войск на Украину.