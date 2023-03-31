Страны Евросоюза готовы обсудить отправку миротворческих войск на Украину, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что этот вопрос становится все более легитимным и принятым в разговорах европейских лидеров.
«Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», — заменил венгерский премьер.
Орбан заявил, что год назад спор шел о том, можно ли отправлять Киеву летальное оружие, но сейчас вопрос об этом не стоит. Сейчас уже решается какие формы помощи могут быть предоставлены, включая танки, самолеты, снаряды с обедненным ураном и войска.
Премьер также заявил, что Венгрия не поддерживала отправку летального оружия, но теперь страны Запада также готовы обсуждать возможность отправки войск на Украину.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что одна из стран ЕС поставила Украине неработающие системы ПВО. По его словам, бойцам ВСУ пришлось менять ее несколько раз. Украинский лидер не стал уточнять, о каком государстве идет речь.