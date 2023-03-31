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22 минуты назад

Киев настаивает на выселении монахов из Киево-Печерской лавры

Елена Прошина

Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов настаивает на выселении монахов из Киево-Печерской лавры. При этом он пообещал, что применять силу при освобождении обители от находящихся там людей. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, «очистка» заповедника от людей будет выполнена по закону, «физически за бороды таскать» никого не будут.

«Лавра будет очищена от людей, которые там пока еще находятся», — сказал он.

Напомним, после сообщений о разрыве договора аренды и выселении монахов, к Лавре прибыло множество прихожан. Они загородили вход и не пускают комиссию по приемке заповедника.

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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что не пойдет на компромиссы. Также он заметил, что без решения суда разорвать договор нельзя. В связи с этим был подан иск в Хозяйственный суд Киева.

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