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1 час назад

В ЕС задумались об отправке миротворцев на Украину

Lenta.ruиещё 13

Страны Евросоюза (ЕС) близки к началу обсуждений ранее табуированной темы об отправке миротворцев на Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

В ЕС задумались об отправке миротворцев на Украину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа [на Украину] или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», — признал венгерский лидер.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует из бюджета поддержать наращивание производства боеприпасов для поставок Украине. «[Поставки] пойдут из существующих запасов или будут приобретены в рамках совместных закупок», — пояснила она.

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