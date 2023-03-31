Сын Трампа заявил о превращении США в банановую республику

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший обвинил нынешнее руководство страны в превращении США в банановую республику - политически нестабильное государство с экономическими проблемами и высокой инфляцией, которым управляет диктатор. Об этом он написал в твиттере.

Он заявил, что «коррумпированным элитам» США «не угрожают жестокие преступники на улицах, потому что все они имеют частную охрану».

«Их не волнует, что нормальных людей терроризируют. Но им угрожает Трамп, поэтому они готовы превратить нас в банановую республику, чтобы остановить его!» - заявил Трамп-младший.

Присяжные Большого жюри Манхэттена 30 марта проголосовали за предъявление обвинений Трампу-старшему по уголовному делу о финансовых махинациях.

Ожидается, что на следующей неделе Трампа задержит полиция, его сфотографируют, снимут отпечатки пальцев, а затем будет решаться вопрос о мере пресечения.

В деле идет речь о юристах Трампа, обвинение считает, что перед выборами 2016 года они заплатили порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов за молчание о связях с Трампом. Следователей интересует, был ли нарушен закон США о финансировании предвыборных кампаний при переводе денег.

Сам экс-президент назвал это дело политическим.