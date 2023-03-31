Столтенберг намерен добиться членства Швеции в НАТО до июля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен добиться ратификации членства Швеции в НАТО еще до саммита альянса в июле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

По его словам, Швеция может получить одобрение на вступление в альянс после президентских выборов в Турции, которые состоятся 14 мая. Он также добавил, что окончательное решение будет принимать Анкара, при этом не уточнил, нужна ли для этого будет смена правительства в Турции.

Генсек НАТО надеется, что ратификация заявки Швеции будет достигнута как можно быстрее. Ранее Столтенберг приветствовал решение турецкой стороны ратифицировать протокол о членстве Финляндии.