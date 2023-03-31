Токио запретит экспорт в РФ ряда изделий

Власти Японии запретят экспорт в Россию изделий из стали и алюминия, нагревательных котлов, генераторов, оптоволокна, а также оборудования для аэрофотосъемки. Об этом сообщило в пятницу министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Отмечается, что меры вступят в силу с 7 апреля. Запрет вводится в рамках последнего пакета санкций против России, одобренного 28 февраля. В нем указывалось, что японская сторона запретит поставки в РФ "товаров, укрепляющих промышленность". Однако их окончательный список был представлен только сейчас.