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28 минут назад

Токио запретит экспорт в РФ изделий из стали и алюминия, оптоволокна, фотооборудования

ТАСС

Власти Японии запретят экспорт в Россию изделий из стали и алюминия, нагревательных котлов, генераторов, оптоволокна, а также оборудования для аэрофотосъемки. Об этом сообщило в пятницу министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Токио запретит экспорт в РФ ряда изделий
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что меры вступят в силу с 7 апреля. Запрет вводится в рамках последнего пакета санкций против России, одобренного 28 февраля. В нем указывалось, что японская сторона запретит поставки в РФ "товаров, укрепляющих промышленность". Однако их окончательный список был представлен только сейчас.

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