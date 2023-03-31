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31 минуту назад

Япония продлила срок лишения России статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле

Газета.Ru

Японское правительство продлило действие решения о лишении России статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле из-за ситуации вокруг Украины, пишет агентство Kyodo. Льготный режим был отменен сроком на один год японской стороной в марте прошлого года. Срок действия этого решения истекал 31 марта и был продлен с началом нового финансового года 1 апреля.

Япония продлила срок лишения России статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Накануне министерство иностранных дел Японии решило выделить Украине новый пакет гуманитарной помощи на сумму $470 млн. Эти средства предназначены для приобретения оборудования, которое необходимо для проведения разминирования и расчистки завалов, а также для восстановления инфраструктуры, в том числе связанной с сельскохозяйственной промышленностью Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

В мире,Владимир Путин,
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