Что известно о предъявлении обвинений Дональду Трампу

Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным источников The New York Times, обвинительное заключение будет обнародовано в ближайшие дни.

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ТАСС собрал основную информацию о ситуации вокруг экс-президента Соединенных Штатов.

Обстоятельства выдвижения обвинений

• По информации источников NYT, обвинительное заключение будет обнародовано в ближайшие дни. Какие именно обвинения будут предъявлены экс-президенту США, пока не сообщается.

• Ожидается, что Трампу будет предложено добровольно сдаться властям.

• Трамп стал первым действующим или бывшим американским лидером, которому будут предъявлены обвинения в совершении уголовного правонарушения.

• По данным CNN, экс-президент США может предстать перед судом на следующей неделе.

• Обстановка у суда по Южному округу Нью-Йорка, где присяжные проголосовали за выдвижение обвинений, спокойная, акций сторонников или противников бывшего главы государства поблизости не проходит, сообщил корреспондент ТАСС.

• Полиция Нью-Йорка перейдет на усиленный режим готовности, сообщил CNN со ссылкой на источники в полицейском департаменте города.

• Прокуратура Нью-Йорка связалась с адвокатом Трампа с целью согласовать его явку в офис окружного прокурора в Манхэттене. Как подчеркнули в ведомстве, юристы Трампа получат соответствующие указания, когда будет выбрана дата предъявления обвинений.

Реакция Трампа

• Трамп, претендующий на переизбрание президентом США от Республиканской партии на выборах 2024 года, назвал это решение политическим преследованием и вмешательством в выборы.

• Он также назвал решение большого жюри атакой левых сил на Соединенные Штаты, ставшие "страной третьего мира".

Реакция политиков США