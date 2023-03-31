$76.45+0.1482.39-0.75
11 минут назад

Что известно о предъявлении обвинений Дональду Трампу

ТАСС

Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.

Что известно о предъявлении обвинений Дональду Трампу
Фото: ТАССТАСС

По данным источников The New York Times, обвинительное заключение будет обнародовано в ближайшие дни.

Видео дня

ТАСС собрал основную информацию о ситуации вокруг экс-президента Соединенных Штатов.

Обстоятельства выдвижения обвинений

• По информации источников NYT, обвинительное заключение будет обнародовано в ближайшие дни. Какие именно обвинения будут предъявлены экс-президенту США, пока не сообщается.

• Ожидается, что Трампу будет предложено добровольно сдаться властям.

• Трамп стал первым действующим или бывшим американским лидером, которому будут предъявлены обвинения в совершении уголовного правонарушения.

• По данным CNN, экс-президент США может предстать перед судом на следующей неделе.

• Обстановка у суда по Южному округу Нью-Йорка, где присяжные проголосовали за выдвижение обвинений, спокойная, акций сторонников или противников бывшего главы государства поблизости не проходит, сообщил корреспондент ТАСС.

• Полиция Нью-Йорка перейдет на усиленный режим готовности, сообщил CNN со ссылкой на источники в полицейском департаменте города.

• Прокуратура Нью-Йорка связалась с адвокатом Трампа с целью согласовать его явку в офис окружного прокурора в Манхэттене. Как подчеркнули в ведомстве, юристы Трампа получат соответствующие указания, когда будет выбрана дата предъявления обвинений.

Реакция Трампа

• Трамп, претендующий на переизбрание президентом США от Республиканской партии на выборах 2024 года, назвал это решение политическим преследованием и вмешательством в выборы.

• Он также назвал решение большого жюри атакой левых сил на Соединенные Штаты, ставшие "страной третьего мира".

Реакция политиков США

• Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец, от штата Калифорния) назвал обвинения в адрес Трампа вмешательством в выборы и пообещал, что нижняя палата Конгресса привлечет к ответственности прокурора округа Нью-Йорк Элвин Брэгг, аппарат которого проводит разбирательство.

В мире,Кевин Маккарти,Дональд Трамп,Республиканская партия США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий