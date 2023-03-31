Что известно о предъявлении обвинений Дональду Трампу

Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.
По данным источников The New York Times, обвинительное заключение будет обнародовано в ближайшие дни.
ТАСС собрал основную информацию о ситуации вокруг экс-президента Соединенных Штатов.
Обстоятельства выдвижения обвинений
• По информации источников NYT, обвинительное заключение будет обнародовано в ближайшие дни. Какие именно обвинения будут предъявлены экс-президенту США, пока не сообщается.
• Ожидается, что Трампу будет предложено добровольно сдаться властям.
• Трамп стал первым действующим или бывшим американским лидером, которому будут предъявлены обвинения в совершении уголовного правонарушения.
• По данным CNN, экс-президент США может предстать перед судом на следующей неделе.
• Обстановка у суда по Южному округу Нью-Йорка, где присяжные проголосовали за выдвижение обвинений, спокойная, акций сторонников или противников бывшего главы государства поблизости не проходит, сообщил корреспондент ТАСС.
• Полиция Нью-Йорка перейдет на усиленный режим готовности, сообщил CNN со ссылкой на источники в полицейском департаменте города.
• Прокуратура Нью-Йорка связалась с адвокатом Трампа с целью согласовать его явку в офис окружного прокурора в Манхэттене. Как подчеркнули в ведомстве, юристы Трампа получат соответствующие указания, когда будет выбрана дата предъявления обвинений.
Реакция Трампа
• Трамп, претендующий на переизбрание президентом США от Республиканской партии на выборах 2024 года, назвал это решение политическим преследованием и вмешательством в выборы.
• Он также назвал решение большого жюри атакой левых сил на Соединенные Штаты, ставшие "страной третьего мира".
Реакция политиков США
• Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец, от штата Калифорния) назвал обвинения в адрес Трампа вмешательством в выборы и пообещал, что нижняя палата Конгресса привлечет к ответственности прокурора округа Нью-Йорк Элвин Брэгг, аппарат которого проводит разбирательство.