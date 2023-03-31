Трамп отреагировал на выдвинутые присяжными против него обвинения

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал обвинения против него, которые были выдвинуты присяжными, политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю.

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— Это политическое преследование и вмешательство в выборы на высочайшем уровне в истории, — заявил он.

Таким образом политик прокомментировал сообщения СМИ о том, что жюри присяжных в округе Манхэттен, Нью-Йорк, проголосовало за предъявление ему обвинений.

Также Трамп обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в том, что он «делает грязную работу» в интересах действующего американского президента Джо Байдена вместо борьбы с убийствами, нападениями и другими преступлениями, которые совершают в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, которое связано с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы заплатили крупную сумму денег за молчание о предполагаемом романе с политиком. Сам Трамп ранее отрицал связь с этой женщиной и любые противоправные действия со своей стороны.