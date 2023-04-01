WSJ сообщила о слежке за арестованным в России журналистом

Как утверждает газета, несколько сотрудников российской службы безопасности следили за журналистом, когда он выполнял одно из заданий. Уточняется, что часть из них фиксировала передвижения Гершковича на камеру. Кроме того, они оказывали давление на источники, чтобы те не сотрудничали с корреспондентом, пишет WSJ. Также сообщается, что журналист подозревал, что его телефон прослушивают.