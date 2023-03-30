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45 минут назад

На министерской встрече НАТО обсудят Украину и «вредоносное поведение» Китая

Елена Прошина

Представитель Белого дома заявил, что на предстоящей в Брюсселе министерской встрече НАТО будет обсуждаться ситуация на Украине, «вредоносное поведение» Китая, а также ряд других глобальных угроз. Об этом сообщает РИА «Новости».

На министерской встрече НАТО обсудят Украину и «вредоносное поведение» Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, украинскому конфликту на встрече будет уделено особое внимание.

«Вместе с тем, министры также обсудят глобальные угрозы и вызовы, в том числе нашу работу с партнерами из Индо-Тихоокеанского региона в отношении вредоносного поведения КНР, обеспечение безопасности глобальных цепочек поставок, координацию действий по защите демократии от пагубного влияния новых технологий, а также расширение сотрудничества с новыми партнерами из числа стран Глобального юга», – добавил американский чиновник.

Кроме того, частью обсуждения станет обеспечение Украины всем необходимым для будущего контрнаступления. При этом планы России по размещению ядерного оружия на территории Белоруссии, как заявил представитель Белого дома, обсуждаться на встрече не будут.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна считает необходимым предотвратить прямое столкновение НАТО с Россией.

В мире,Петер Сийярто,НАТО,
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