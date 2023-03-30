Мэр Харькова Терехов сообщил о шести «прилетах» по городу

Мэр Харькова Игорь Терехов в четверг, 30 марта, сообщил о шести «прилетах» по городу.
— На данный момент зафиксировано шесть прилетов по Харькову, — написал он в Telegram-канале.
Терехов добавил, что информация о жертвах и пострадавших уточняется, передает РИА Новости.
27 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. По его словам, взрывы произошли в Оболонском и Святошинском районах.
По всей территории Украины ранее была объявлена воздушная тревога. Об этом 23 марта свидетельствовали данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сначала сигналы тревоги прозвучали в Киеве, после этого звук охватил всю территорию Украины.