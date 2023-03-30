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53 минуты назад

Мэр Харькова Терехов сообщил о шести «прилетах» по городу

Вечерняя Москва

Мэр Харькова Игорь Терехов в четверг, 30 марта, сообщил о шести «прилетах» по городу.

Мэр Харькова Терехов сообщил о шести «прилетах» по городу
Фото:  Минобороны РФ Минобороны РФ

— На данный момент зафиксировано шесть прилетов по Харькову, — написал он в Telegram-канале.

Терехов добавил, что информация о жертвах и пострадавших уточняется, передает РИА Новости.

27 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. По его словам, взрывы произошли в Оболонском и Святошинском районах.

По всей территории Украины ранее была объявлена воздушная тревога. Об этом 23 марта свидетельствовали данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сначала сигналы тревоги прозвучали в Киеве, после этого звук охватил всю территорию Украины.

В мире,Игорь Терехов,Виталий Кличко,
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