Мэр Харькова Терехов сообщил о шести «прилетах» по городу

Мэр Харькова Игорь Терехов в четверг, 30 марта, сообщил о шести «прилетах» по городу.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

— На данный момент зафиксировано шесть прилетов по Харькову, — написал он в Telegram-канале.

Терехов добавил, что информация о жертвах и пострадавших уточняется, передает РИА Новости.

27 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. По его словам, взрывы произошли в Оболонском и Святошинском районах.