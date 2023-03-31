В Белом доме обозначили отношения с Индией

Координатор политики Белого дома в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кемпбелл, выступая в вашингтонском Центре новой американской безопасности, заявил, что Индия не была и никогда не станет союзницей США. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Alexander Drago / Reuters Alexander Drago / Reuters

По словам эмиссара, это не исключает близкого партнерства Соединенных Штатов с Индией по многим направлениям и разделения общего «подхода ко многим вещам». Кемпбелл также отметил, что Индия является великой державой.

«Индия не является союзницей США и никогда ею не станет», — заверил координатор американской администрации.