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41 минуту назад

Жан-Пьер заявила об отсутствии международно-правовых путей для лишения России постоянного членства в СБ ООН

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Нет никаких реальных международно-правовых путей для лишения России постоянного членства в СБ ООН, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

США указали на невозможность лишить Россию постоянного членства в СБ ООН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Жан-Пьер с «сожалением» заявила об этом, добавив: «Это то, с чем мы живем в настоящее время». По ее словам, «как бы ни было неприятно видеть Россию председателем СБ», речь идет о достаточно «церемониальной позиции». Жан-Пьер напомнила, что пост председателя члены СБ занимают «в алфавитном порядке», передает ТАСС.

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Председательство России начинается в апреле, США займут место председателя в августе. Напомним, постпред США Линда Томас-Гринфилд подчеркнула невозможность исключения России из СБ ООН. Постпред Великобритании Барбара Вудворд указала, что оснований для приостановки членства России в СБ ООН нет.

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