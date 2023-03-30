США указали на невозможность лишить Россию постоянного членства в СБ ООН

Нет никаких реальных международно-правовых путей для лишения России постоянного членства в СБ ООН, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер с «сожалением» заявила об этом, добавив: «Это то, с чем мы живем в настоящее время». По ее словам, «как бы ни было неприятно видеть Россию председателем СБ», речь идет о достаточно «церемониальной позиции». Жан-Пьер напомнила, что пост председателя члены СБ занимают «в алфавитном порядке», передает ТАСС.
Председательство России начинается в апреле, США займут место председателя в августе. Напомним, постпред США Линда Томас-Гринфилд подчеркнула невозможность исключения России из СБ ООН. Постпред Великобритании Барбара Вудворд указала, что оснований для приостановки членства России в СБ ООН нет.