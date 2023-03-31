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1 час назад

Белый дом: призыв покинуть Россию касается и американских журналистов

ТАССиещё 6

Рекомендации покинуть Россию касаются всех американцев, независимо от цели поездки и рода занятий, в том числе журналистов. Об этом заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

Белый дом призвал американских журналистов покинуть Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сейчас для американцев не время быть в России. Если вы в России - по делам или на отдыхе, независимо от цели поездки, - вам нужно уехать сейчас, - сказал он. - Россия - не лучшее место для вас, даже если вы работаете журналистом".

Ранее администрация Соединенных Штатов в свете ареста американского корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича призвала граждан США воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто в России находится, - покинуть ее.

В мире,Громкие уголовные дела ,Эван Гершкович,Джон Кирби,
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